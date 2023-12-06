Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о кадастровой оценке недвижимости в Псковской области в 2023 году

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Анна Иванова и директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» Наталия Мозговая.

Они расскажут о результатах проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест на территории Псковской области в 2023 году.

Что такое кадастровая стоимость объекта недвижимости? Как она определяется и для каких целей? Какие объекты недвижимости подлежали государственной кадастровой оценке в текущем году? Что повлияло на размер кадастровой стоимости, от чего она зависит?

Ведущий Константин Калиниченко.

Трансляция завершена.