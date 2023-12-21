Недвижимость

Вопрос по передаче земель напротив 76-й дивизии в собственность Пскова рассматривают в Москве

Вопрос по передаче земель Минобороны России напротив 76-й дивизии ВДВ в Пскове в собственность города на данный момент рассматривают в Москве. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается земель на улице Генерала Маргелова, вопрос по передаче земли в муниципальную собственность сейчас рассматривают в Москве», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что город готовится принять земли. В частности, уже планировалось зонирование территории, часть земель должны будут передать многоквартирным домам, чтобы жители могли реализовывать на придомовой территории проекты территориальных общественных самоуправлений.