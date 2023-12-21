Вопрос по передаче земель напротив 76-й дивизии в собственность Пскова рассматривают в Москве 

Вопрос по передаче земель Минобороны России напротив 76-й дивизии ВДВ в Пскове в собственность города на данный момент рассматривают в Москве. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что город готовится принять земли. В частности, уже планировалось зонирование территории, часть земель должны будут передать многоквартирным домам, чтобы жители могли реализовывать на придомовой территории проекты территориальных общественных самоуправлений.