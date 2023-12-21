Недвижимость

Размер дохода малоимущих граждан для признания их нуждающимися в соцжилье установили в Пскове

Размер дохода малоимущих граждан, которые смогут встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, установили в Пскове на 2024 год. Решение приняли 22 декабря в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты рассмотрели вопрос об установлении пороговых размеров дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одинокого проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования «Город Псков», на 2024 год.

Решено установить на 2024 год пороговый размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.