Недвижимость

Законодательство об обеспечении сирот жильем совершенствуют в Псковской области

Изменения в отдельные законодательные акты Псковской области об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента 25 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Теперь для тех, кто ранее относился к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями и достигших возраста 23 лет, установлены дополнительные гарантии права на жилое помещение в виде благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства по которому обеспечены ипотекой.

Кроме того, изменения позволят предоставить лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями и достигших возраста 23 лет, дополнительные гарантии права на жилое помещение в соответствии с федеральным законодательством.

Изменения внесли в региональные законы:

- от 9 января 2013 года № 1241 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- от 11 января 2005 года № 411-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- от 3 июня 2011 года № 1082-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».