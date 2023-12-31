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Недвижимость

В России вступили в силу новые правила приемки квартир в новостройках

31.12.2023 09:21|ПсковКомментариев: 0

Новые правила приемки квартир в новостройках, согласно постановлению правительства от 29 декабря 2023 года, вступили в силу 30 декабря. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, дольщик сможет отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры только при обнаружении существенных недостатков. Теперь он сможет потребовать только безвозмездного устранения недочетов, пишет «Прайм».

Срок устранения дефектов увеличен с 45 дней до 60 календарных дней. В случае, если застройщик не уложится в этот срок или откажется устранять проблемы, дольщик сможет потребовать компенсацию или скидку.

Также сокращен срок, по истечении которого застройщик может составить односторонний передаточный акт, — с двух месяцев до одного.

Вводятся требования к эксперту, которого приглашают на приемку квартиры. Он должен состоять в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и (или) Национальном реестре специалистов в области строительства, работать по трудовому договору у индивидуального предпринимателя или юрлиц — членов соответствующей саморегулируемой организации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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