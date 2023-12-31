Недвижимость

Названы признаки квартиры, которую опасно покупать

При покупке квартиры на вторичном рынке ее необходимо тщательно проверить, особенно если она стоит дешевле остальных, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.

«Низкая цена (более 15 процентов по сравнению с рыночной стоимостью) свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке», — предупредил Данилов.

Такая квартира либо потребует вложений, либо ей вовсе нельзя будет пользоваться, пояснил он.

Важно проверить, не находится ли квартира в залоге, ведь переход права собственности не освободит от обременения. Для этого потребуется выписка из ЕГРН. А архивная выписка из домовой книги покажет, были ли нарушения прав жильцов во время приватизации.

При покупке унаследованной по завещанию квартиры можно столкнуться с тем, что человеку, отказавшемуся от наследства, наследодатель предоставил право в ней жить. Новый собственник тоже обязан будет приютить отказополучателя. Избежать этого поможет все та же выписка из ЕГРН и само завещание, которое следует запросить у продавца, заключил Данилов.