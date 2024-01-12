Недвижимость

Строительную компанию наказали в Пскове за нарушение правил безопасности

Нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов выявили в деятельности ООО «СУ-27» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В декабре сотрудники прокуратуры Пскова с привлечением специалиста Ростехнадзора посетили строительную площадку многоквартирного жилого дома №15 в Гдовском переулке. В результате установлены многочисленные нарушения правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. К примеру, строительно-монтажные работы были выполнены не в соответствии с проектом, а безопасное использование грузозахватных приспособлений не обеспечено.

Прокуратура внесла представление в адрес подрядной организации, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении должностного лица организации вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.