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Недвижимость

Эксперт заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку

27.01.2024 12:00|ПсковКомментариев: 0

Стоимость квартир в новостройках упала в цене на 8–10% из-за решения ряда банков ввести комиссию за выдачу льготных ипотечных кредитов, которое заставляет частных инвесторов активнее скидывать цены на свою недвижимость. Об этом рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Около половины банков, которые раньше без проблем кредитовали приобретение квартиры в строящемся доме по семейной или льготной ипотеке посредством переуступки прав от существующего дольщика покупателю, уже сейчас отказываются оформлять такие кредиты», — цитируют его «Известия».

Эксперт пояснил, что если при продаже от застройщика гарантом внесения комиссии становится девелопер, хотя многие из них выступили против такой идеи, то при продаже от одного физического лица другому платить эту комиссию некому.

По словам Зайцева, некоторые банки еще сохранили возможность выдачи льготной ипотеки без дополнительной комиссии и кредитование покупки квартиры по договору переуступки прав от дольщика, однако спрогнозировать сроки сохранения такого тренда проблематично. Он зависит от лимитов по льготным ипотечным программам у данных банков и дальнейшего развития ситуации с компенсацией разницы между ключевой ставкой и льготной по кредитам.

«Такое сокращение возможностей по продаже квартир от дольщиков в строящихся домах, естественно, привело к росту дисконта со стороны частных инвесторов, реализующих свои квартиры по данной схеме, ведь при полном отказе банков от кредитования покупки таких объектов по льготным программам продавцы теряют главное преимущество — дешевую ипотеку, и им будет сложно конкурировать как с застройщиками, так и с продавцами уже готового жилья», — отметил эксперт.

По оценкам аналитиков федеральной компании «Этажи», квартиры в строящихся домах от дольщиков сейчас являются одним из самых привлекательных вариантов для покупки. Отмечается, что в данном случае можно получить скидку в 8–10%. При этом выросшее количество объектов со скидками сейчас подогревает интерес покупателей в указанном сегменте.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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