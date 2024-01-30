Недвижимость

Спрос на ипотеку с господдержкой рекордно снизился до 8%

Доля спроса на ипотеку с господдержкой для покупки новостроек снизилась до рекордных 8% среди всех льготных программ кредитования, рассказали в федеральной компании «Этажи».

«В январе 2022 года доля ипотеки с господдержкой среди всех льготных программ составляла почти 50%, в январе 2023 года — 33,8%, сейчас она снизилась до рекордных 8,2%», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, устойчивый тренд на снижение доли ипотеки с господдержкой отмечается с сентября 2023 года, когда ей интересовались 26,4% заемщиков, к декабрю их доля снизилась уже до 15%.

«Сказываются ограничения, которые были введены в отношении льготных программ, в том числе то, что воспользоваться можно только один раз, причем касается это не только заемщиков, но и их поручителей», — добавляет Решетникова.

При этом эксперты отмечают существенное увеличение доли семейной ипотеки, если в январе 2022 года ее выбирали только 43,9% заемщиков, то к январю 2023 года доля выросла уже до 56%, а в январе 2024 года доля семейной ипотеки среди всех льготных программ составила —74,7%. На сельскую, дальневосточную и IT-ипотеку при этом пришлось 17,1% всех заявок по льготным ипотечным программам, пишут «Известия».

«Рынок ипотеки постепенно трансформируется, и сейчас порядка 2/3 всех заемщиков подходят под условия семейной ипотеки. Ипотека же с господдержкой остается актуальной для развития рынка индивидуального жилищного строительства, поскольку это единственная льготная программа, которая позволяет оформить кредит для строительства частного дома собственными силами, что крайне актуально для тех, кто ограничен в денежных средствах», — подытожила Решетникова.