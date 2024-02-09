Недвижимость

Вывод на рынок жилищных проектов в РФ в январе сократился почти на 30%

Вывод на рынок жилищных проектов в январе 2024 года сократился на 27%, сообщается в материалах «Дом.РФ».

«Застройщики в России ожидаемо замедлили выход новых проектов после рекордного объема запусков в конце прошлого года (6,5 миллиона квадратных метров в декабре 2023 года)», — поясняется в материалах госкомпании.

Согласно статистике компании, в январе 2024 года на рынок было выведено 2,3 миллиона квадратных метров жилья, это самый низкий показатель с января 2021 года, когда застройщики совокупно вывели на рынок 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья.

Несмотря на снижение, общий портфель строящегося жилья сохраняется на высоком уровне — 105,1 миллиона квадратных метров (-0,9% к началу 2024 года), пишет «Прайм».