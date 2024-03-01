Недвижимость

Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки

Доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизится до 25 процентов. За чей счет сократят программу, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Если Минфин действительно сократит льготную ипотеку, как сообщают СМИ, значит, инструмент начнут применять более точечно и регионально обоснованно. По этому принципу будут работать кластерные ипотечные программы. Что позволит оживить рынок жилья в глубинке и стратегически важных регионах, например, на Дальнем Востоке и в Арктике.

Покупателям, которые в состоянии позволить себе рыночную ипотеку, предложат подходящие программы, а ставка по ним начнет снижаться со второго полугодия.

«Таким образом, государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», - подытожила Казанцева.