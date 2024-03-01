Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки

Доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизится до 25 процентов. За чей счет сократят программу, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
Если Минфин действительно сократит льготную ипотеку, как сообщают СМИ, значит, инструмент начнут применять более точечно и регионально обоснованно. По этому принципу будут работать кластерные ипотечные программы. Что позволит оживить рынок жилья в глубинке и стратегически важных регионах, например, на Дальнем Востоке и в Арктике.
Покупателям, которые в состоянии позволить себе рыночную ипотеку, предложат подходящие программы, а ставка по ним начнет снижаться со второго полугодия.
«Таким образом, государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», - подытожила Казанцева.