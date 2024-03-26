Недвижимость

Строительство домов для переселения граждан в Новосокольниках замедлилось из-за санкций

Темп строительства домов для переселения граждан из аварийного жилья в Новосокольниках замедлился из-за санкций. Об этом сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Виталий Соловьев / Telegram

«Совместно с подрядчиком, представителями управления капитального строительства Псковской области посетил строящиеся дома в Новосокольниках, которые предназначены для переселения граждан из аварийного жилья. Темпы строительства домов в настоящее время несколько замедлились. Как поясняет подрядчик, на это повлияли санкции», - написал Виталий Соловьев.

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В ходе встречи обсудили способы ускорения процесса строительства для быстрого ввода в эксплуатацию домов.

«Внёс свои предложения и убедился, что дома будут надёжные и тёплые!» - добавил Виталий Соловьев.