Недвижимость

Суд решил изъять в федеральную собственность убежище в псковском «Доме связи»

Арбитражный суд Псковской области признал право собственности Российской Федерации на нежилые помещения убежищ, расположенные в доме №20 на улице Советской в Пскове («Дом связи»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

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«Помещения в подвальном этаже, входящие в состав нежилого здания, на которое в настоящее время зарегистрировано право общей собственности, являются защитными сооружениями гражданской обороны - убежищем, которые предназначены для укрытия населения и имеют особый статус - объект гражданской обороны в силу особого предназначения и условий использования, который не может находиться в частной собственности в силу закона», - отметили в суде.

Иск об истребовании из незаконного владения помещения убежищ поступил от Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях.

«Дом связи» 1960 года постройки включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.