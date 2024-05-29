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Больницы и МФЦ хотят разрешить бесплатно размещать в исторических зданиях

Согласно действующему законодательству, получить в безвозмездное пользование объекты культурного наследия могут только государственные и муниципальные учреждения, работающие в сфере культуры. Депутаты фракции ЛДПР считают, что бесплатно пользоваться историческими зданиями вправе все госучреждения независимо от вида деятельности. Такой законопроект парламентарии планируют внести в Госдуму 10 июня.

К государственным и муниципальным учреждениям относятся организации, созданные властями федерального, регионального и местного уровней. Они обеспечивают деятельность госорганов, занимаются научной работой, оказывают различные услуги населению. Это, например, школы, больницы, музеи, дома культуры, театры, спортивные секции, библиотеки. Многие из них расположены в зданиях, являющихся памятниками культурного наследия и находящихся в государственной собственности. Но большинству таких организаций приходится платить арендную плату за размещение в историческом сооружении. Исключение — только учреждения культуры, им помещения дают безвозмездно, пишет «Парламентская газета».

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили внести изменения в статью 52.1 Закона «Об объектах культурного наследия народов РФ» и установить, что все государственные и муниципальные учреждения независимо от сферы деятельности могут бесплатно разместиться в объекте культурного наследия.

«Многие исторические здания из числа объектов культурного наследия в регионах России стоят бесхозно или вовсе используются не по назначению, — пояснил соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). — Было бы логичным позволить государству передавать такие здания в бесплатное пользование, например, образовательным, медицинским учреждениям либо административным ведомствам».

В комитете Госдумы по культуре считают, что список организаций, имеющих право на бесплатное «проживание» в исторических зданиях, можно расширить, но очень осторожно.

«Это довольно неоднозначная инициатива, — сказал первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов. — Согласен, что можно говорить о расширении списка, но не для всех. Размещать спортзал в историческом здании — не самое лучшее решение. Но, например, там может располагаться научное учреждение, архив, библиотека». Главное, чтобы «жильцы» не нанесли ущерб памятнику культуры, бережно им пользовались и поддерживали в надлежащем состоянии, уверен парламентарий.

В статье 52.1 закона об объектах культурного наследия написано, кто может получить в безвозмездное пользование историческое здание, находящееся в государственной собственности.

Это не только госучреждения культуры, но и ассоциации и фонды, занимающиеся сохранением культурных сооружений, детские общественные объединения, благотворительные и религиозные организации, ассоциации инвалидов, общероссийские творческие союзы. Также бесплатно пользоваться объектами культурного наследия могут федеральные, региональные и местные органы власти, государственные учреждения, подведомственные правительству, центры исторического наследия президентов России, прекративших свои полномочия.