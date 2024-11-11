Недвижимость

Цены на квартиры в России растут медленнее инфляции

В большинстве крупнейших городов России рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья с начала года оказался ниже официальной инфляции, рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Несмотря на то что недвижимость по-прежнему является для большинства россиян защитным активом сохранения сбережений от инфляции, в этом году впервые за последние несколько лет динамика роста средней цены квадратного метра оказалась ниже официальной инфляции. В этих условиях «хайповые» инвестиции в недвижимость без четкой стратегии и правильного выбора объекта могут не дать нужного финансового результата и даже привести к убыткам», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, если еще два-три года назад покупка практически любого объекта недвижимости как минимум уберегала деньги от инфляции, а при правильном подходе давала от 15–20% доходности, то из-за резкого снижения доступности ипотечных кредитов, росте объема предложения и конкуренции за покупателя продать низко ликвидную квартиру с хорошим финансовым результатом стало проблематично.

Только в шести городах-миллионниках России средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке обогнала официальную инфляцию, которая, по данным Росстата, с начала года составляет 7,41%. В Нижнем Новгороде средняя цена квадратного метра готового жилья выросла на 14%, в Казани — на 13,9%, в Ростове-на-Дону — на 8,4%, в Воронеже — на 8,3%, в Самаре — на 8,1% и в Челябинске — на 7,5%. В аутсайдерах Волгоград и Санкт-Петербург, где средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась на 3,8% и 2% соответственно. Также низкую динамику роста продемонстрировали Красноярск (+5,3%), Екатеринбург (+5%), Уфа (+4,9%), Новосибирск (+4,6%), Москва (+3,8%) и Краснодар (+3,4%), пишут «Известия».

«В целом по России средняя стоимость квадратного метра готового жилья выросла всего на 2%, в среднесрочной перспективе этот тренд будет сохраняться, расти в цене будут дефицитные варианты высоколиквидных объектов», — подытожил Иванов.