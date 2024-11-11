Недвижимость

Музею-заповеднику «Изборск» отказали в передаче дома директора в федеральную собственность

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Псковской области, отказавшего в удовлетворении требований музея-заповедника «Изборск» о признании федеральной собственности на объект недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

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Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу музея-заповедника «Изборск» на решение Арбитражного суда Псковской области.

Музей просил признать право федеральной собственности на земельный участок и жилой дом в деревне Изборск, а также признать право оперативного управления на жилой дом и постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок за музеем-заповедником, в котором проживал его директор.

Требование суд отклонил, апелляционный суд решение поддержал.