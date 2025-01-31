Недвижимость

Частное общежитие для студентов из Индии появится в Пскове

Частное общежитие для студентов из Индии хотят создать на улице Вокзальной, 20 в Пскове. По информации источников Псковской Ленты Новостей, здание уже выкупили, в настоящее время из него выезжают бывшие арендаторы.

Управляющий бизнес-центром на Вокзальной, 20 Владимир Радинский подтвердил, что здание выкуплено с целью преобразования в общежитие. Сделка состоялась 25 декабря, все арендаторы получили уведомления о необходимости освободить помещения до конца марта.

«25 декабря подписали договор о покупке здания. Уже 28 числа мы всех (арендаторов — ред.) уведомили о расторжении аренды. Через три месяца все должны съехать, до конца марта. Теперь владельцы - это граждане Российской Федерации, но выходцы из Индии», — уточнил Владимир Радинский.

Предполагается, что основное число жильцов нового общежития составят студенты, включая тех, кто приехал из Индии для обучения в местном университете. При этом общежитие будет частным. Ориентировочная вместимость составит не менее 600 человек.

«Если примерно, то на каждом этаже человек по 150 будет. В здании четыре этажа точно будут заняты. Будет не менее 600, можно так сказать», — пояснил управляющий.

Владимир Радинский также отметил, что строительные работы начнутся после полного освобождения здания текущими арендаторами.

«Люди пока не покинули свои места, но постепенно освобождают их. Прошёл только месяц, сами понимаете. В нашем небольшом городе найти место для переезда бизнеса довольно сложно. Представьте себе офисное здание: офисы с минимальным комфортом, с коридорной системой, и из этого необходимо будет организовать общежитие, чтобы обеспечить хотя бы минимальные условия для жилья. Я не знаю, как это будет происходить, потому что не участвую в процессе. Но очевидно, что предстоит много работы», — заключил Владимир Радинский.