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Недвижимость

Объем запуска строительства МКД в январе оказался минимальным за четыре года

04.02.2025 12:17|ПсковКомментариев: 0

Строительство 2 млн кв. м многоквартирного жилья в РФ запустили в январе 2025 года - на 13% меньше, чем в январе 2024-го. Объем запуска стал минимальным для января за последние четыре года, говорится в аналитических материалах ДОМ.РФ.

«В январе 2025 года запущено строительство 2 млн кв. м многоквартирного жилья. Это на 13% меньше, чем в январе 2024 года. Объем запуска стал минимальным для января за последние четыре года», - отмечается в сообщении.

Предыдущий минимум был в январе 2021 года - 1,3 млн кв. м. Весь портфель строящегося жилья в России за первый месяц 2025 года снизился незначительно, на 1,3%, составив 113 млн кв. м на 1 февраля 2025 года. Такой объем примерно на 10-20% превосходит уровень на начало февраля 2020-2024 гг.

«Высокая ключевая ставка продолжает оказывать давление на рынок ипотеки и, как следствие, строительства. За три недели января объем выдачи ипотеки на 70% ниже, чем год назад. Вполне ожидаемо, что на фоне охлаждения спроса запуски новых проектов начали замедляться», - указывается в аналитических материалах.

При сохранении текущих ставок и слабого спроса произойдет снижение запусков новых проектов в этом году на 30-35% - до 30-35 млн кв. м, прогнозируют в ДОМ.РФ. Это, в свою очередь, приведет к снижению ввода начиная с 2027 года.

Действенным могло бы стать субсидирование ставок по проектному финансированию по новым проектам, которые еще не распроданы и по которым темпы продаж низкие, говорится в исследовании, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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