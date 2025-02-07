Недвижимость

В Минстрое пообещали не допустить банкротства застройщиков в регионах РФ

Минстрой России не допустит банкротств застройщиков в российских регионах. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах всероссийского муниципального форума «Малая родина - сила России».

«Занимаемся сейчас, чтобы не допустить вместе с главами регионов ни одного банкротства застройщика», - сказал замминистра.

Ранее эксперты высказывали мнение, что в 2025 году российский рынок недвижимости может столкнуться с несколькими банкротствами застройщиков, но опасности с точки зрения достройки объектов нет, поскольку их могут передать другим застройщикам, пишет ТАСС.