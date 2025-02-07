Недвижимость

В Госдуме могут поддержать законопроект о биометрии при сделках с недвижимостью

Госдума в феврале может принять в первом чтении законопроект правительства, согласно которому биометрию будут использовать для онлайн-регистрации прав собственности на недвижимость. Документ поддержали Счетная палата и правовое управление нижней палаты парламента. В них говорится об отсутствии замечаний к предлагаемым нормам.

«Первое чтение законопроекта планируется провести в феврале. Мы поддерживаем эту инициативу. Она поможет дополнительно защитить граждан от мошенников, которые зачастую могут продать квартиры дистанционно, без личного присутствия собственников», — пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Законопроект был разработан по инициативе Росреестра и внесен в Госдуму еще в декабре прошлого года. Предлагается внести изменения в статью 36 закона «О государственной регистрации недвижимости», которые позволят использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подачи документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде, пишут «Известия».