Недвижимость

Темпы ввода нового жилья в России рухнули в конце 2024 года

В конце 2024 года впервые за несколько лет рухнул ввод нового жилья на 13%, до этого ежемесячно фиксировался незначительный прирост, следует из данных Центробанка.

Ситуация на рынке различается по регионам. Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны. Сильнее всего ввод жилья в декабре сократился на юге России — сразу на 23,1%. На северо-западе лишь немногим меньше — на 22,6%, а в центральной части России — на 14,9%. Меньше всего показатель снизился на Урале (на 2,2%).

Ранее, в октябре, в целом по России отмечалось лишь небольшое сокращение — на 2,6%. А до этого весь год ввод жилья увеличивался. Причем в январе 2024 года и в декабре 2023-го рост превышал 30%, пишут «Известия».

Эксперты полагают, что снижение ввода жилья в России в декабре 2024 года было вызвано ожиданием падения объемов его продаж в 2025-м. Продажи падали на протяжении всего второго полугодия 2024 года — по итогам декабря, например, выдача ипотеки обвалилась на 73% в годовом выражении по количеству кредитов.