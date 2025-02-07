Недвижимость

МВД и управляющие компании получат доступ к информации о сдаче жилья в аренду

В России планируется внедрение обязательного информирования МВД и управляющих компаний о сдаче жилья в аренду и данных о нанимателях. С таким предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратилась зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В документе она подчеркивает, что сегодня в любом доме значительное число квартир сдается в наем. При этом ни соседям, ни представителям УК, ни органам власти неизвестно, кто в них проживает, пишут «Известия».

«Эта ситуация порождает множество проблем. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», — отметила депутат.

По ее словам, проживание в доме неустановленных личностей может приводить к возникновению угрозы безопасности всех жильцов. Так, по одной из версий, злоумышленники, которые осуществили взрыв в ЖК «Алые паруса», снимали квартиру в этом же доме.