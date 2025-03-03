Недвижимость

Суд признал право собственности старообрядческой общины на церковь в Дновском районе

Арбитражный суд Псковской области признал право собственности местной религиозной организации «Никольская старообрядческая община деревни Корьхово Дновского района Псковской области» Русской православной старообрядческой церкви на нежилое здание площадью 89,9 квадратных метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото из материалов дела

Здание церкви расположено по адресу: Псковская область, Дновский район, волость Выскодская, деревня Корьхово, дом без номера, 1908 год постройки.

Согласно мотивировочной части решения от 25 февраля 2025 года, судом установлено, что спорное здание церкви построено как религиозное (храм) и первоначально использовалось для целей совершения богослужений, также факт открытого, непрерывного и добросовестного владения и пользования общиной зданием церкви как своим собственным с 2008 года, то есть более 15 лет, для целей религиозного назначения: совместное исповедание и распространение православной веры, нашел свое документальное подтверждение.