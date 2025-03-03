Недвижимость

Здание Псковского драмтеатра требуют передать в федеральную собственность

Александринский театр в лице филиала - Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина - попросил признать право федеральной собственности на здание Псковского драматического театра (Псков, улица Пушкина, дом №13) с последующим закреплением за театром права оперативного управления на здание. Как говорится в определении Арбитражного суда Псковской области, пока иск решили оставить без движения.

Арбитражный суд Псковской области, рассмотрев указанное заявление и приложенные к нему документы, пришел к выводу, что исковое заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как уточнили в суде, Александринский театр заявил несколько самостоятельных требований, а именно: о признании права собственности, о признании права оперативного управления, прекращении права собственности, прекращении права оперативного управления, снятии с кадастрового учета, обязании выдать разрешение на ввод в эксплуатацию, об осуществлении регистрации права собственности. При этом не представлено доказательств уплаты государственной пошлины по всем заявленным требованиям (по 50 тысяч рублей за каждое требование).

Кроме того, были допущены другие нарушения при подаче документов. Суд предложил истцу в срок до 18 марта 2025 года устранить их. Пока исковое заявление оставлено без движения.

Добавим, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина был построен в 1906 году по проекту псковского архитектора Эдуарда Гермейера как Народный дом имени Пушкина. Здание возвели на народные деньги - Псковская городская Дума объявила сбор средств по всей стране, чтобы успеть к 100-летнему юбилею Пушкина. Но, не успели – столетие отметили в 1899 году, а здание было готово только через 7 лет.

За два послереволюционных года театр неоднократно переименовывался – он был Коммунальным театром, Показательным, Городским драматическим, и только к 1920-му году приобрел современное название - Псковский государственный театр драмы имени А. С. Пушкина. В 2014 году он встретил своих зрителей обновленным после капитального ремонта, реконструкции и реставрации.