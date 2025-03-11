Недвижимость

Начинается видеотрансляция новой программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «Квадратные метры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком, как он пришел в строительный бизнес и построил первый стратегически важный для области объект. Директор строительной компании также поделится опытом импортозамещения и даст псковичам советы по покупке недвижимости.

Объективная оценка тенденций на рынке жилья и профессиональные рекомендации тем, кто планирует приобретать недвижимость, в проекте «Квадратные метры» с Олегом Брячаком.