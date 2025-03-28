Недвижимость

Россияне стали массово продавать свое жилье в рассрочку

В части российских городов во вторичном и загородном сегментах около 7–10% объектов уже реализуется с использованием рассрочек, рассказали участники рынка. А предоставлять их готовы от 40% до 50% собственников.

«Таким образом, собственники стали зарабатывать до 25% от стоимости своей недвижимости, продавая ее в рассрочку. Затяжной период высокой ключевой ставки привел к тому, что продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир, причем как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов за ее предоставление», — сказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Особо интересен такой инструмент продажи стал для тех, кто продает инвестиционные квартиры, а также для покупателей, которые находятся на этапе реализации своей недвижимости, но уже хотят переехать в новое жилье, пишут «Известия».

Для сравнения, при сумме ипотечного кредита в размере 4 млн рублей сроком на 36 месяцев и процентной ставке 28%, ежемесячный платёж составит 165,6 тысяч рублей, а общая переплата за весь срок кредитования — 1,9 млн рублей.

Если продавец готов предоставить рассрочку на эту же сумму и срок под 15% годовых, то ежемесячный платёж составит 138,6 тысяч рублей, а переплата не превысит 1 млн рублей. При этом продавец дополнительно заработает 991,8 тысяч рублей.