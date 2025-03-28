Недвижимость

Жители шести псковских деревень 1 апреля смогут бесплатно установить границы земельных участков

Специалисты публично-правовой компании «Роскадастр» проведут комплексные кадастровые работы в нескольких населенных пунктах Псковского района 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области.

Жители деревень Заболотье, Митюнино, Троицкая Гора, Каменка, Ганькино и Серчиха получат возможность бесплатно установить границы своих земельных участков и проконсультироваться с профессионалами на месте.

«Мы призываем жителей данных населённых пунктов быть готовыми к встрече с нашими специалистами. Ваше сотрудничество поможет нам улучшить качество кадастровых услуг и обеспечить достоверность информации! Благодарим за понимание и поддержку!» - отметили в Росреестре.