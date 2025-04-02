Недвижимость

Ларек «Шаурма» демонтировали на улице Коммунальной в Пскове

Индивидуальный предприниматель Асмик Багратян в добровольном порядке удовлетворил требования администрации города Пскова и демонтировала нестационарный торговый павильон по адресу: Псков, улица Коммунальная, у дома №58, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Павильон был с лицевой частью фасада коричневого цвета, с задней частью фасада серого цвета, с торговым окном на лицевой части фасада, с дверью серого цвета на задней части фасада.

1 апреля арбитражный суд принял отказ от иска, производство по делу №А52-577/2025 прекращено.

Фото из материалов дела

Кроме того, согласно сведениям картотеки арбитражных дел, в рамках дела №А52-578/2025 о демонтаже рядом стоящего нестационарного торгового объекта с двумя вывесками и двумя логотипами, размещенными на фризе серого цвета, «Шаурма», расположенного по адресу: Псков, улица Коммунальная, у дома №58, от администрации города Пскова также поступил отказ от исковых требований в связи с добровольным их удовлетворением ИП Асмик Багратян.