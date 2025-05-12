Недвижимость

Выдачи ипотеки в апреле выросли на 16 млрд к марту — Сбер

Аналитический центр Домклик рассказал о ключевых событиях на российском рынке ипотеки в апреле 2025 года. В этой части исследования эксперты описали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между рынками первичного, готового и загородного жилья.

«В апреле мы вновь отметили рост ипотечного кредитования — по итогам месяца Сбер выдал около 188 млрд рублей, что превысило значения марта на 9,5% и стало максимальным показателем с ноября 2024 года. При этом новостройки остаются наиболее востребованным сегментом жилья, на их долю в общем объёме выдач банка пришлось более 70%, на долю вторичной недвижимости — почти 10%, на сегмент загородного жилья — 15%. Остальные выдачи прошли в рамках программы кредитования под залог недвижимости», - сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Первичное жильё

Новостройки остаются наиболее востребованным сегментом жилья. В апреле объём выдач ипотеки на квартиры в новостройках составил около 137 млрд, тем самым доля первичного жилья в выдачах Сбера составила 73%. Несмотря на снижение доли новостроек на 6 п. п. за месяц, первичка занимает лидирующее положение на ипотечном рынке. В целом с декабря 2024 года доля новостроек не опускается ниже 70%.

В апреле наиболее значительный спрос на жильё на первичном рынке был отмечен в Пензенской области (88%), Москве (84%), а также Орловской области (83%).

Вторичное жильё

По итогам апреля доля вторичного жилья приблизилась к 10%, увеличившись на 2 п. п. Объём выдач ипотеки на вторичном рынке вырос до 18 млрд, что почти на 40% выше марта 2025 года. Рост доли вторичного жилья связан с увеличением объёмов рыночной ипотеки (15,5% в апреле, +2,5 п. п.), так как льготные программы действуют преимущественно на первичном рынке. Например, в апреле 2025 года более 80% ипотечных выдач по вторичке в Сбере пришлось на рыночные программы.

Лидерами по спросу на вторичное жильё в апреле стали регионы, в которых наблюдаются небольшие объёмы строительства, — Магаданская область (53,5%), Мурманская область (41,5%) и Архангельская область (34,6%).

Загородное жильё

Загородная недвижимость — это новый выделенный сегмент ипотечных продуктов, который включает в себя готовое загородное жильё и строящееся жильё (ИЖС).

В апреле доля готового загородного жилья выросла на 1 п. п., до 10,6%. Наибольший интерес к покупке такого жилья в ипотеку зафиксирован в Республике Калмыкия (29%), Республике Адыгея (23,8%) и Новгородской области (23,5%).

Сегмент строящегося жилья, или ИЖС, также продемонстрировал рост (+2 п. п.), а его доля в структуре выдач Сбера приближается к 5%. Лидером по спросу на строительство собственного дома в апреле стала Астраханская область — там доля ИЖС превысила общероссийские показатели почти в пять раз и составила 23,4%. Высокий спрос на ИЖС также отмечен в Костромской области (17,6%) и Якутии (12,9%).

Изменения в методологии проведения ежемесячных исследований

С марта 2025 года Домклик начал переход на новую систему учёта объёмов выдач по продуктам. Наибольшие изменения затронули вторичное жильё. Во-первых, из этого сегмента в первичное жильё перенесли выдачи по ДКП от застройщика. Во-вторых, готовое загородное жильё, которое ранее относилось ко вторичному рынку, теперь считается как часть сегмента «Загородная недвижимость».

Загородная недвижимость — это новый выделенный сегмент ипотечных продуктов. Он подразделяется на готовые (загородные) дома и строящееся жильё (ИЖС).

Наконец, вместо продукта «Остальное», в который входили такие категории, как рефинансирование и НКПЗН, теперь используется НКПЗН (нецелевой кредит под залог недвижимости), а рефинансирование считается отдельно по первичному и вторичному рынкам.

Также напомним, что с января 2025 года доля рынка в зависимости от продукта (первичное, вторичное, загородное жильё и НКПЗН) рассчитывается по объёмам выданных ипотечных кредитов, а не их количеству. В общие объёмы выдач включены и последующие выдачи (транши).