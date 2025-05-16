Недвижимость

Число жалоб в ЦБ на ипотеку выросло на 60% за год

За I квартал 2025 года Банк России получил 4,6 тыс. жалоб по вопросам ипотечного кредитования — это на 60% больше, чем за январь–март прошлого года, сообщили в пресс-службе регулятора. Основная причина недовольства россиян — проблемы, связанные с семейной ипотекой. Число претензий к выдачам по этой программе увеличилось почти всемеро.

«В частности, потребители жалуются, что банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору. Это влечет увеличение цены объекта недвижимости», — пояснили в ЦБ.

Такая практика появилась в конце 2023 года — тогда крупные банки начали вводить для застройщиков комиссии для льготной ипотеки. Если девелопер хотел продавать больше жилья с помощью программ господдержки, ему приходилось платить кредитной организации, в которой оформлялась жилищная ссуда. У разных игроков размер такой комиссии достигал 4–10%, пишут «Известия».

Рынок уже начал отказываться от этой практики. В мае 2025-го комиссии перестали взимать «Сбер», ВТБ и Совкомбанк, о планах отказаться от них сообщили в банке «Дом.РФ». Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что это произошло под давлением ЦБ. Против этой практики выступал даже президент РФ Владимир Путин.