Псковичам напомнили, что нельзя строить на дачном участке

Псковичей предупредили о недопустимости возведения определённых объектов на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства и огородничества. Список запрещенных построек опубликовал вице-президент «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Объекты, строительство которых на дачных участках категорически запрещено:
Также Антон Мороз напомнил о действующих нормах расположения строений относительно границ земельного участка:
«Последствиями могут стать финансовые потери в виде обязанности выплатить компенсацию соседям, а также необходимость снести постройку», - заключил Антон Мороз.