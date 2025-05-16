Недвижимость

Псковичам напомнили, что нельзя строить на дачном участке

Псковичей предупредили о недопустимости возведения определённых объектов на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства и огородничества. Список запрещенных построек опубликовал вице-президент «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Объекты, строительство которых на дачных участках категорически запрещено:

многоквартирные дома;

дома выше четырех этажей;

двухквартирные дома (дома с двумя входами, предназначенные для проживания двух семей);

коммерческую недвижимость (магазины, автомастерские, сервисы).

Также Антон Мороз напомнил о действующих нормах расположения строений относительно границ земельного участка:

Баня, сараи, гаражи могут размещаться на расстоянии всего одного метра от границы участка;

Туалет должен находиться не ближе одного метра от забора и не менее восьми метров от жилого дома и колодца.

«Последствиями могут стать финансовые потери в виде обязанности выплатить компенсацию соседям, а также необходимость снести постройку», - заключил Антон Мороз.