«Росгосстрах» удостоен премии «Сравни» в номинации «Страхование ипотеки года»

Продукты и сервисы «Росгосстраха» в сегменте ипотечного страхования получили высокое признание покупателей недвижимости и профессионального сообщества. Компания стала лауреатом III премии «Сравни», получив награду в номинации «Страхование ипотеки года», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Росгосстраха».
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 29 мая в Москве и собрала представителей ведущих российских финтех- и страховых компаний. Получить диплом лауреата на сцену поднялись член правления «Росгосстраха» — руководитель блока партнерского бизнеса Дарья Евдокимова и директор департамента развития онлайн продаж Денис Сафронов.
По мнению экспертного жюри «Сравни», в которое входят топ-менеджеры с многолетним опытом работы в финансах и страховании, «Росгосстрах» сегодня предлагает своим клиентам лучшие страховые решения в категории страхования жилья, а также прозрачность, технологичность и удобство оформления полисов. Все это позволяет компании даже на фоне высоких ставок по кредитам стабильно увеличивать количество клиентов с полисами ипотечного страхования, а также пул партнеров на рынке девелопмента и недвижимости.
Премия маркетплейса «Сравни» с его многомиллионной аудиторией является не только показателем народного признания, но и важным инструментом определения лучших компаний и продуктов в области финансов и страхования. В прошлом году эксперты и пользователи Сравни.ру выбрали «Росгосстрах» страховой компанией года. В 2025 году премия обновила свою концепцию и прошла под девизом «Нам не параллельно».