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«Росгосстрах» удостоен премии «Сравни» в номинации «Страхование ипотеки года»

02.06.2025 10:43|ПсковКомментариев: 0

Продукты и сервисы «Росгосстраха» в сегменте ипотечного страхования получили высокое признание покупателей недвижимости и профессионального сообщества. Компания стала лауреатом III премии «Сравни», получив награду в номинации «Страхование ипотеки года», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Росгосстраха». 

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 29 мая в Москве и собрала представителей ведущих российских финтех- и страховых компаний. Получить диплом лауреата на сцену поднялись член правления «Росгосстраха» — руководитель блока партнерского бизнеса Дарья Евдокимова и директор департамента развития онлайн продаж Денис Сафронов.

По мнению экспертного жюри «Сравни», в которое входят топ-менеджеры с многолетним опытом работы в финансах и страховании, «Росгосстрах» сегодня предлагает своим клиентам лучшие страховые решения в категории страхования жилья, а также прозрачность, технологичность и удобство оформления полисов. Все это позволяет компании даже на фоне высоких ставок по кредитам стабильно увеличивать количество клиентов с полисами ипотечного страхования, а также пул партнеров на рынке девелопмента и недвижимости.

«Ипотека открывает двери в новый дом для миллионов россиян, а страхование делает этот путь спокойнее и надежнее. Долгосрочные отношения с банком требуют уверенности в завтрашнем дне, и именно страховой полис становится той гарантией, которая обеспечивает людям стабильность — они знают, что их обязательства по кредиту будут точно выполнены. При этом мы стараемся не только предложить покупателям жилья выгодные финансовые условия, но и постоянно совершенствуем сервис, внедряем цифровые решения и упрощаем процессы взаимодействия, чтобы клиентам было удобно и комфортно с "Росгосстрахом" на всех этапах, — говорит Дарья Евдокимова. — За последний год мы серьезно продвинулись в этом направлении, и очень приятно, что наши усилия получили высокую оценку экспертов "Сравни" — ведущего финансового маркетплейса, с которым у нас тоже очень много общих клиентов».

Премия маркетплейса «Сравни» с его многомиллионной аудиторией является не только показателем народного признания, но и важным инструментом определения лучших компаний и продуктов в области финансов и страхования. В прошлом году эксперты и пользователи Сравни.ру выбрали «Росгосстрах» страховой компанией года. В 2025 году премия обновила свою концепцию и прошла под девизом «Нам не параллельно».

«Премия "Сравни" — это отражение динамики всей отрасли, в которой технологии, клиентский опыт и скорость запуска новых решений становятся определяющими факторами успеха. Я благодарю всех наших партнеров, с которыми мы строим самый сильный и передовой финтех в России. Нам действительно не параллельно, каким будет рынок финтеха в будущем. Все наши усилия направлены на то, чтобы наши клиенты получали лучшие продукты и сервисы. Поздравляю победителей с заслуженными наградами и желаю не останавливаться на достигнутом», — отметил генеральный директор «Сравни» Александр Крайник.
Источник: Псковская Лента Новостей
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