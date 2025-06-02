Недвижимость

Льготную ипотеку для участников СВО могут запустить уже летом

Новая льготная ипотечная программа для участников специальной военной операции (СВО), вероятно, заработает уже летом 2025 года, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, это позволит поддержать рынок жилья в условиях высокой ключевой ставки. Поддержка будет адресной, поэтому рисков перегрева, как от массовой программы, нет.

Создать льготную ипотеку для семей военных, которые участвуют в специальной военной операции, поручил президент России Владимир Путин в мае этого года.

Свою концепцию уже разработали в Госдуме, сообщал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, кредиты будут выдаваться под 2%. Получателями смогут стать как участники СВО, так и их супруги. В случае гибели человека (и отсутствия супруги) оформить ссуду также смогут родители военного и совершеннолетние дети, пишут «Известия».

Минимальный первоначальный взнос предлагается установить на уровне 20%, а лимиты по сумме займа будут аналогичны семейной программе — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов.

Более сдержанные ожидания по срокам запуска программы в верхней палате парламента. Законопроект, регулирующий льготную ипотеку для участников СВО, примут не позднее осенней сессии, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. По его словам, работа по этому направлению только началась, но переход от прямого бюджетного финансирования ипотеки для военнослужащих к механизму льготной ипотеки очень вероятен.