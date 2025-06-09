Недвижимость

В России запретят приобретать жилье за наличные

Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре. Это следует из ответа первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлане Разворотневой, которая ранее выступила с законодательной инициативой по введению такого ограничения.

В документе, сообщается, что в связи распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью, предложение депутатов о принятии специального закона, устанавливающего правила оказания посреднических услуг, поддерживается, пишут «Известия».

«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики», — пояснила автор инициативы Светлана Разворотнева.

По ее словам, в 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более 6 тыс. преступлений, связанных с лишением граждан квартир, в 2023-м — свыше 8 тыс. Если говорить об ущербе, то он ежегодно составляет десятки миллиардов рублей и его сумма постоянно возрастает, подчеркнула депутат.