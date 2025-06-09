Недвижимость

Спецфонд для пострадавших от риелторов могут создать в РФ

В России могут создать спецфонд для пострадавших от некачественных услуг риелторов, а также установить за это нормы ответственности. Предложение изучить такую меру указано в ответе первого заместителя Генпрокуратуры Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлане Разворотневой.

«К подлежащим нормированию вопросам возможно отнести порядок организации работы риелторов, обязательные требования к ним: наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Поскольку ГК РФ и закон о защите прав потребителей устанавливают лишь рамочный характер возмещения ущерба пострадавшей стороне, немаловажным является определение пределов ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья», — говорится в ответе Анатолия Разинкина.

В связи с этим в Генпрокуратуре считают важным изучение возможности формирования специального компенсационного фонда, с помощью которого пострадавший от действий риелторов вправе требовать возмещения ущерба, пишут «Известия».