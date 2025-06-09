Недвижимость

«Атмосфера для жизни»: в Пскове завершается строительство нового ЖК с полным благоустройством

Самый свежий проект «Реставрационной мастерской» — жилищный комплекс «Атмосфера» расположен в Пскове на улице Дмитрия Яковлева, которая фактически является продолжением улицы Коммунальной.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Рядом с ЖК в шаговой доступности новая школа, детский сад, торговые центры и множество кафе для уютного времяпрепровождения.

«В данном проекте аккумулирован весь наш многолетний опыт. Строительство ведется по современной кирпично-монолитной технологии, отличительная особенность проекта — массивные железобетонные перегородки между квартирами, которые позволяют обеспечить безупречную звукоизоляцию и гидроизоляцию», — рассказал заместитель директора по маркетингу группы компаний «Реставрационная мастерская» Андрей Монин.

Стандартом для застройщика являются:

Высокие потолки;

Широкое пространство;

Видеонаблюдение для обеспечения безопасности жителей;

Качественное благоустройство прилегающей территории;

Дизайн мест общего пользования.

Планировочные решения предусматривают несколько вариантов квартир, от студии до трех комнат, как классической, так и евро-планировки.

Завершение строительства первого дома ЖК «Атмосфера» запланировано уже в этом году.

Квартиру можно взять как в черновом варианте, так и с полноценной отделкой:

Стоимость отделки можно включить в ипотечный кредит;

Застройщик предоставляет гарантию на отделочные работы;

Собственник может выбрать отделочные материалы из широкого списка вариантов;

Качество отделки можно оценить заранее.

Отдел продаж застройщика готов помочь с одобрением ипотеки, работает с любыми видами сертификатов, военной ипотекой, рассрочкой. Стоит напомнить, что на сегодня доступна уникальная ставка по семейной ипотеке — 4,6%.

Жилой комплекс расположен по адресу: деревня Борисовичи, улица Дмитрия Яковлева, дома №6 и №8. Застройщик — ООО «Капитал инвестстрой» входит в группу компаний «Реставрационная мастерская».

Подробнее с планировками ЖК «Атмосфера» можно ознакомиться на сайте. Телефон отдела продаж: +7 (8112) 72-51-51 или +7 (8112) 290-500.

Реклама: ООО Специализированный застройщик «Капитал инвестстрой». ИНН: 6027112351. Erid: 2SDnjdbMVBK