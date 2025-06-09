«Атмосфера для жизни»: в Пскове завершается строительство нового ЖК с полным благоустройством

Самый свежий проект «Реставрационной мастерской» — жилищный комплекс «Атмосфера» расположен в Пскове на улице Дмитрия Яковлева, которая фактически является продолжением улицы Коммунальной.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Рядом с ЖК в шаговой доступности новая школа, детский сад, торговые центры и множество кафе для уютного времяпрепровождения.
Стандартом для застройщика являются:
Планировочные решения предусматривают несколько вариантов квартир, от студии до трех комнат, как классической, так и евро-планировки.
Завершение строительства первого дома ЖК «Атмосфера» запланировано уже в этом году.
Квартиру можно взять как в черновом варианте, так и с полноценной отделкой:
Жилой комплекс расположен по адресу: деревня Борисовичи, улица Дмитрия Яковлева, дома №6 и №8. Застройщик — ООО «Капитал инвестстрой» входит в группу компаний «Реставрационная мастерская».
Подробнее с планировками ЖК «Атмосфера» можно ознакомиться на сайте. Телефон отдела продаж: +7 (8112) 72-51-51 или +7 (8112) 290-500.
Реклама: ООО Специализированный застройщик «Капитал инвестстрой». ИНН: 6027112351. Erid: 2SDnjdbMVBK