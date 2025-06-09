Недвижимость

Сбер выдал 632 млрд рублей в рамках льготной ипотеки за пять месяцев 2025 года

Несмотря на изменение конъюнктуры рынка жилой недвижимости за последние два года, объемы льготной ипотеки сохраняют устойчивость. За пять месяцев 2025 года Сбер выдал 632 млрд рублей по льготным программам — это на 2% выше уровня 2024 года и на 3% ниже, чем за тот же период в 2023 году. В 2023 году наблюдался повышенный спрос на ипотеку перед завершением действия массовой программы «Господдержка» и изменением условий других льготных программ. Об этом сообщил в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Льготное ипотечное кредитование в 2025 году постепенно росло с января, когда объёмы льготной ипотеки превысили 53 млрд рублей. Уже в феврале 2025 года выдачи выросли в два раза по отношению к январю – до 107 млрд, а в марте почти в три раза – до 149,5 млрд рублей. Пик выдач пришелся на май 2025 года, когда было выдано 164 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в апреле.

По словам Кирилла Царёва, как и в 2023 и в 2024 годах, «Семейная ипотека» продолжает оставаться наиболее востребованной льготной программой, однако её доля в общем объеме выдач Сбера существенно изменилась по отношению к предыдущим годам. До отмены программы «Господдержка» в июле 2024 года доля «Семейной ипотеки» составляла 46,3% по январю-маю 2023 года и 47,8% по аналогичному периоду 2024 года. Доля же «Господдержки» превысила 40% за январь-май 2023 года, а в 2024 году за то же время составила почти 39%. После отмены «Господдержки» практически все выдачи льготной ипотеки стали приходиться на «Семейную ипотеку» – 84,4% в первой половине 2025 года (январь-конец мая).