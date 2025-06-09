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Недвижимость

Сбер выдал 632 млрд рублей в рамках льготной ипотеки за пять месяцев 2025 года

19.06.2025 15:29|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на изменение конъюнктуры рынка жилой недвижимости за последние два года, объемы льготной ипотеки сохраняют устойчивость. За пять месяцев 2025 года Сбер выдал 632 млрд рублей по льготным программам — это на 2% выше уровня 2024 года и на 3% ниже, чем за тот же период в 2023 году. В 2023 году наблюдался повышенный спрос на ипотеку перед завершением действия массовой программы «Господдержка» и изменением условий других льготных программ. Об этом сообщил в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Льготное ипотечное кредитование в 2025 году постепенно росло с января, когда объёмы льготной ипотеки превысили 53 млрд рублей. Уже в феврале 2025 года выдачи выросли в два раза по отношению к январю – до 107 млрд, а в марте почти в три раза – до 149,5 млрд рублей. Пик выдач пришелся на май 2025 года, когда было выдано 164 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в апреле.

По словам Кирилла Царёва, как и в 2023 и в 2024 годах, «Семейная ипотека» продолжает оставаться наиболее востребованной льготной программой, однако её доля в общем объеме выдач Сбера существенно изменилась по отношению к предыдущим годам. До отмены программы «Господдержка» в июле 2024 года доля «Семейной ипотеки» составляла 46,3% по январю-маю 2023 года и 47,8% по аналогичному периоду 2024 года. Доля же «Господдержки» превысила 40% за январь-май 2023 года, а в 2024 году за то же время составила почти 39%. После отмены «Господдержки» практически все выдачи льготной ипотеки стали приходиться на «Семейную ипотеку» – 84,4% в первой половине 2025 года (январь-конец мая).

Источник: Псковская Лента Новостей
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