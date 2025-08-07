Псковcкая обл.
Недвижимость

Разрыв цен между первичкой и вторичкой достиг 80%

13.08.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья растет. По данным ЦБ, в апреле-июне этого года в среднем по России он достиг 60%. При этом средняя цена одного квадратного метра в новостройках составила 205 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке она дошла до 128 тыс. рублей.

В некоторых регионах разница в цене оказалась еще больше. Например, в Центральной России разрыв достиг 80% — стоимость метра в новостройках превысила 294 тыс. рублей, а на вторичке составила 164 тыс. На северо-западе России разница на уровне 57%. Меньше же всего разрыв был на Северном Кавказе (12%).

Центральный банк неоднократно указывал, что значительная разница в стоимости квартир несет риски для россиян. Один из главных рисков — это финансовые потери для тех, кто купил жилье в новостройке по ипотеке. Если заемщик не сможет выплачивать кредит, ему придется продавать квартиру по рыночной цене, которая на вторичном рынке будет значительно ниже. В результате человек может потерять вложенные средства и даже остаться должен банку, уточнили «Известиям» в ЦБ.

Активный рост цен на первичном рынке начался с 2020 года, когда была запущена массовая льготная ипотека под 7%. Как отметила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, это искусственно стимулировало спрос. Всего за три года разрыв между ценами на новостройки и вторичку вырос с 10% до 40%. Уже тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала такую разницу «кричащим дисбалансом».

Сейчас основным двигателем рынка стала семейная ипотека. По словам Екатерины Щурихиной, из-за растущей разницы цен всё меньше россиян могут позволить себе приобрести новое жилье, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
