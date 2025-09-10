Недвижимость

Доходный дом на Октябрьском проспекте в Пскове отреставрируют до конца осени

Министерство культурного наследия Псковской области выдало ООО «Августина» официальное разрешение на реставрацию здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о «Доходном доме», построенном в XIX веке и расположенном по адресу: город Псков, проспект Октябрьский, дом 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: министерство культурного наследия Псковской области

Срок выполнения работ в соответствии с договором - до 21 ноября 2025 года.

Заказчиком является ООО «Псковнефтепродукт».

Фото здесь и далее: pskoviana.ru

Трехэтажный дом №4, стоящий в самом начале Октябрьского проспекта, это памятник архитектуры и объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой доходный Викенгейзера».

Построен дом был в 1879 году на собственные средства Георга Викенгейзера. Предприимчивому купцу I гильдии принадлежал и этот земельный участок в начале улицы Сергиевской, а также кирпичный и лесопильный завод и несколько домовладений.

Расположение этого дома во второй половине XIX века было очень удачным, если не сказать ключевым. Новый дом Викенгейзера был построен на своеобразной границе между торгом и солидной деловой частью города. Перед Кремлем простиралась Торговая площадь, где находились: крытый рынок и открытые торговые ряды. На некотором отдалении от Кремля, напротив городской Управы, шумел толкучий рынок, напротив Присутственных мест – оптовый.

Далее по Сергиевской располагались банки и конторы, начиналась улица Великолуцкая на которой размещались самые важные губернские учреждения и дома дворянства.

Георг Викенгейзер явно учел эти особенности, поэтому было возведено трехэтажное здание с театральным залом и флигелем, который предполагалось использовать как жилое и доходное. Здесь поселился хозяин с семьей, а часть помещений сдавались под лавки и магазины.