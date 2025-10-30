Недвижимость

Порядка 2,2 млрд рублей псковичи взяли на льготную ипотеку в Сбере в 2025 году

За девять месяцев 2025 года жители Северо-Западного региона оформили в Сбере ипотечные кредиты общей суммой 175,5 млрд рублей, из них 80% – по льготным программам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Наиболее востребованной остаётся семейная ипотека: с января по сентябрь текущего года более 17,5 тысячи семей с детьми в СЗФО улучшили жилищные условия благодаря льготному кредитованию в Сбере. Общая сумма выданных им займов достигла 116,5 млрд рублей.

В Псковской области более 550 семей получили льготную ипотеку на 2,2 млрд рублей. Средний рост объёмов такой ипотеки в регионе составил 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп прироста спроса на семейную ипотеку составил порядка 20%.

Минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми составляет 6% с учётом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит в первом случае – 30 млн, а для регионов – 15 млн рублей.

