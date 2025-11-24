Недвижимость

Фасады оштукатурили в здании начала XX века вблизи псковского ЗАГСа

Фасады оштукатурили в жилом доме начала XX века, расположенного в Пскове на улице Детской, 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: министерстве культурного наследия Псковской области

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области в рамках регионального государственного контроля осуществили инспекционный визит за соблюдением требований к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», начала XX века.

Заказчик работ: ООО «ПрофТрейдИнвест».

Разработчиком проектной документации и производителем работ является ООО ГК «Профит» (Псков).

На момент выхода выполнено оштукатуривание фасадов, установка и монтаж оконных заполнений, устройство инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, отопление).