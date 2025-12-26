Названа причина сноса пристройки к дому на улице Коммунальной, 40 в Пскове

​​Судебные приставы в Пскове добились исполнения решения суда о сносе незаконной пристройки к многоквартирному дому​. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, владелец нежилого помещения Андрей Васильев возвёл пристройку без разрешений и согласия жильцов дома. ​Пристройка использовалась в качестве торгового зала и прохода в аптеку.

Фото здесь и далее: Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

​Установили, что пристройка располагалась на общем земельном участке и затрагивала несущие конструкции здания, что является реконструкцией. ​Разрешение на проведение таких работ отсутствовало, и согласия всех собственников дома не было. ​

Суд удовлетворил исковые требования администрации, обязав владельца квартиры демонтировать незаконную конструкцию за свой счёт в течение трёх месяцев. ​В случае неисполнения этого решения администрация Пскова получит право снести объект самостоятельно, а затем взыскать расходы с собственника.

​После вступления решения в законную силу исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Псковского округа. ​Должника уведомили о данном факте, но он не спешил исполнять решение суда. ​В результате уклонения от обязательств владельцу начислили исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей и наложили 13 административных штрафов по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». ​Многочисленные штрафные санкции побудили гражданина к действиям.

​Проверка, проведённая судебными приставами, показала, что земельный участок освободили от незаконного объекта.

​Судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство, убедившись, что фасад дома приведён в первоначальное состояние, а потенциально опасную конструкцию устранили. ​