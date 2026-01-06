«Здание бывших присутственных мест» в Опочке продают за рубль

Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывших присутственных мест» в Опочке продают за один рубль, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве имущественных отношений Псковской области.

Фотографии: наследие.дом.рф

«В настоящее время министерством проводятся торги в форме электронного конкурса по продаже государственного имущества. Лот №1 - нежилое здание с КН 60:12:0010213:22, общей площадью 3225,5 квадратных метра – объект культурного наследия регионального значения "Здание бывших присутственных мест" 1776 года, расположенное по адресу: Псковская область, Опочецкий район, город Опочка, Советская площадь, дом 4», - сообщили в министерстве.

Начальная цена – 1 рубль (в связи с неудовлетворительным состоянием объекта).

Заявку можно подать до 15:30 12 января.

Ознакомиться с документацией, проектом договора купли-продажи, а также порядком проведения торгов можно в министерстве имущественных отношений Псковской области по адресу: город Псков, улица Пароменская, дом 21/33, кабинет 3 (1 этаж), телефон для справок: 8 (8112) 298-610, а также на сайте оператора электронной торговой площадки Газпромбанка etp.gpb.ru, на официальном сайте РФ по реализации государственного и муниципального имущества torgi.gov.ru (извещение № 21000018880000002359) и на официальном сайте министерства gki.pskov.ru в разделе «Продажа и аренда имущества», подраздел «Недвижимое имущество».