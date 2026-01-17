В России изменятся правила ипотечного кредитования

Правила ипотечного кредитования изменятся в России с 1 февраля - одна семья сможет получить одну льготную ипотеку, а также нельзя будет включить в ипотечный договор третьих лиц, подходящих по условия программы, сообщил РИА Новости руководитель ипотечных продуктов банка «Дом.РФ» Игорь Руденко.

«Корректировка льготных программ: с 1 февраля 2026 года одна семья сможет получить одну ипотеку (оба взрослых члена семьи должны выступать созаемщиками). С 1 февраля не будет возможности включить в ипотечный договор третьих лиц, подходящих по условия программы», - прокомментировал он.

Также Руденко добавил, что с января 2026 года расширена география семейной ипотеки на вторичку: в программу добавили еще 22 города.

Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде.

Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка, пишет РИА Новости.