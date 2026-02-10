 
Недвижимость

Адвокат объяснил, как бороться с самовольной достройкой соседского балкона

0

 

Что делать, если сосед самовольно достроил балкон, который теперь свисает над квартирой, ответил адвокат, член Центральной московской коллегии адвокатов Никита Виленский. По его словам, есть несколько вариантов действий. 

«Первый вариант: обратиться в уполномоченный орган, ответственный за выявление самовольных построек. К примеру, в Москве таким органом является Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ). Сотрудники департамента осуществляют выход на место, производят осмотр пристройки и при выявлении признаков самовольной постройки составляют соответствующий акт», - поделился адвокат. 

После чего, по его словам, возможен либо административный, либо судебный порядок сноса самовольной постройки.

Административный порядок предполагает, что решение о сносе принимается органом местного самоуправления без санкции суда, пишет RuNews24.ru. Однако это возможно далеко не во всех случаях. Например, если право на спорный балкон или его часть зарегистрировано в ЕГРН, то его снос (демонтаж) возможен только по решению суда. В таком случае уполномоченный орган обращается с иском в суд.

«Второй вариант. Недовольный сосед может самостоятельно обратиться с иском о сносе самовольной постройки в порядке статьи 304 ГК РФ. Вероятность удовлетворения такого иска весьма высока, поскольку несущие стены многоквартирного дома находятся в общей долевой собственности его жильцов, а уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников», - заметил специалист. 

Что касается процедуры КРТ, отметил эксперт, то закон не предусматривает никакого порядка сноса самовольных построек в рамках КРТ. В рамках некоторых видов КРТ возможно исключительно изъятие за выкуп объектов недвижимости, которые мешают реализации проекта. Снос же самовольных построек осуществляется в общем порядке.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026