Адвокат объяснил, как бороться с самовольной достройкой соседского балкона

Что делать, если сосед самовольно достроил балкон, который теперь свисает над квартирой, ответил адвокат, член Центральной московской коллегии адвокатов Никита Виленский. По его словам, есть несколько вариантов действий.

«Первый вариант: обратиться в уполномоченный орган, ответственный за выявление самовольных построек. К примеру, в Москве таким органом является Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ). Сотрудники департамента осуществляют выход на место, производят осмотр пристройки и при выявлении признаков самовольной постройки составляют соответствующий акт», - поделился адвокат.

После чего, по его словам, возможен либо административный, либо судебный порядок сноса самовольной постройки.

Административный порядок предполагает, что решение о сносе принимается органом местного самоуправления без санкции суда, пишет RuNews24.ru. Однако это возможно далеко не во всех случаях. Например, если право на спорный балкон или его часть зарегистрировано в ЕГРН, то его снос (демонтаж) возможен только по решению суда. В таком случае уполномоченный орган обращается с иском в суд.

«Второй вариант. Недовольный сосед может самостоятельно обратиться с иском о сносе самовольной постройки в порядке статьи 304 ГК РФ. Вероятность удовлетворения такого иска весьма высока, поскольку несущие стены многоквартирного дома находятся в общей долевой собственности его жильцов, а уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников», - заметил специалист.

Что касается процедуры КРТ, отметил эксперт, то закон не предусматривает никакого порядка сноса самовольных построек в рамках КРТ. В рамках некоторых видов КРТ возможно исключительно изъятие за выкуп объектов недвижимости, которые мешают реализации проекта. Снос же самовольных построек осуществляется в общем порядке.