Свыше 40% сделок по покупке недвижимости в Псковской области проходит без заемных средств – Сбер

По итогам 2025 года с помощью сервисов Сбера россияне заключили почти 400 тысяч сделок на покупку недвижимости без ипотеки – на 12,4% больше, чем в 2024 году. Наиболее распространены сделки за собственные средства в столичных мегаполисах – Москве (58,8%) и Санкт-Петербурге (58%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Аналитический центр Домклик изучил, как изменился спрос на покупку недвижимости за свои средства в 2025 году, а также регионы, в которых такие сделки наиболее распространены. В 2025 году количество сделок без использования ипотеки выросло на 12,4% и составило около 400 тысяч.

В 2025 году количество неипотечных сделок росло неравномерно. Первый период продлился с февраля по конец апреля – тогда количество сделок превышало 30 тысяч. Летом число сделок упало. На это повлиял сезонный фактор, а также решение колеблющихся покупателей оформить ипотеку после снижения ключевой ставки с 21% до 18%. Тем не менее уже с августа интерес к сделкам за собственные средства вернулся к показателям начала года (более 30 тысяч), в октябре и ноябре перешагнул отметку в 40 тысяч, а в декабре вышел на пик (52,7 тысячи сделок).

Чаще всего без ипотеки россияне приобретали вторичную недвижимость. Доля этого сегмента в 2025 году стабильно превышала 60% в общем количестве неипотечных сделок. Ключевым фактором высокой востребованности «вторички» без привлечения заёмных средств выступила сравнительно высокая ставка по рыночным программам, побудившая потенциальных покупателей обойтись без ипотеки.

Регионы с высоким спросом на покупку жилья без ипотеки

В 2025 году в ряде регионов России значительная часть сделок с недвижимостью прошла без привлечения заёмных средств.

Самый высокий интерес к сделкам за собственные средства продемонстрировали покупатели из Москвы (58,8%) и Санкт-Петербурга (58%). В этих регионах почти 60% всех сделок на покупку недвижимости проходит без использования заёмных денег. Тройку лидеров замыкает Республика Крым – там доля неипотечных сделок составила ровно 50%.

Высокая доля сделок без ипотеки, помимо Москвы, зафиксирована и в других регионах Центральной России; в целом, они наиболее представлены в рейтинге. Так, в Московской области доля сделок за собственные средства составила 49,4%, в Костромской – 49%, в Воронежской – 41,3%, в Липецкой – 40,4%, в Калужской – 40%. Немного меньше 40% доля сделок без ипотеки отмечена в Ярославской области (39,5%).

Среди регионов Приволжья неипотечные сделки распространены в Саратовской (45,3%), Самарской (43,7%) и Нижегородской (40%) областях. Северо-Запад России, кроме Санкт-Петербурга, представлен Псковской (42,5%) и Калининградской (38,7%) областями.

Среди регионов Сибири наибольшая доля сделок без привлечения ипотеки отмечена в Омской и Новосибирской областях – 43,3% и 42,2% соответственно.