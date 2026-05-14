Суд обязал гражданку Латвии продать участок в Пыталовском округе

Суд обязал гражданку Латвии продать расположенный на приграничной территории земельный участок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ответчик является собственником 1/313 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный в Пыталовском муниципальном округе.

В силу п. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ, с целью охраны и защиты экономического суверенитета России, целостности и неприкосновенности ее территории, иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях РФ. Муниципальное образование «Пыталовский район» отнесено к категории приграничных территорий.

Право собственности у ответчика на вышеуказанный земельный участок возникло в 2010 году на основании свидетельства о праве на наследство по закону, однако ответчик юридически значимых действий по отчуждению земельного участка не произвела.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал ответчика в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу продать на торгах (конкурсах, аукционах) принадлежащую ей на праве собственности долю на земельный участок в Пыталовском районе.