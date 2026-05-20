Как недострои бьют по налогу на прибыль, ответил почетный строитель

Строительная отрасль тонет в сотнях нормативных документов, а ошибки в распределении затрат грозят доначислением налогов и спорами с инспекцией. Как упростить учет, не нарушив закон, и почему цифровизация документооборота может стать спасением для малого бизнеса, ответил профессор НИУ МГСУ, почетный строитель России Кирилл Кулаков.

Кирилл Кулаков пояснил, что система учета капитальных вложений и строительных расходов остается сложной для участников рынка, что связано с рядом факторов. Это требует как дальнейшего совершенствования регулирования, так и упрощения отдельных процедур.

«Строительная отрасль регулируется сотнями нормативных документов, а частые изменения в законодательстве усложняют работу специалистов. Затраты в строительстве формируются из множества источников: материалы, транспорт, аренда спецтехники, зарплата, амортизация. Ошибки в распределении затрат могут привести к доначислению налогов и спорам с инспекцией. С момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию может пройти от двух до четырех лет, что требует поэтапного учёта и контроля за изменениями в проекте. Объекты, не завершённые к концу отчетного периода, считаются незавершенным строительством и не списываются в расходы до момента завершения, что важно при расчёте налога на прибыль и налога на имущество», - отметил Кирилл Кулаков.

Как рассказал эксперт, в строительстве используется большое количество документов: договоры, чертежи, сметы, проекты. Это создает проблемы с поиском, хранением и согласованием. Часто требуется вести раздельный учет налога на добавленную стоимость, особенно если компания совмещает роли застройщика и подрядчика. К капитальным вложениям относятся не только затраты на новое строительство, но и на реконструкцию, модернизацию, а также на нематериальные активы и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, пишет RuNews24.ru. При этом необходимо учитывать оценочные обязательства, например, на демонтаж и восстановление окружающей среды. Для долгосрочных договоров признание выручки производится по мере готовности объекта или после полного завершения работ, что требует точного распределения затрат между периодами.

«С одной стороны, требуется дальнейшее совершенствование регулирования: устранение противоречий в налоговом законодательстве, разработка чётких критериев для признания затрат и обновление отраслевых нормативов с учётом современных технологий. С другой стороны, целесообразно упрощение некоторых процедур: внедрение унифицированных форм документов и электронных систем документооборота, разработка типовых решений для часто встречающихся ситуаций, предоставление послаблений для малого бизнеса и внедрение цифровых технологий для автоматизации учёта. Перспективным направлением является также развитие стандартов управленческого учета, что позволит компаниям точнее рассчитывать рентабельность проектов и оптимизировать затраты», - резюмировал специалист.

