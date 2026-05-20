Как недострои бьют по налогу на прибыль, ответил почетный строитель

Строительная отрасль тонет в сотнях нормативных документов, а ошибки в распределении затрат грозят доначислением налогов и спорами с инспекцией. Как упростить учет, не нарушив закон, и почему цифровизация документооборота может стать спасением для малого бизнеса, ответил профессор НИУ МГСУ, почетный строитель России Кирилл Кулаков.
Кирилл Кулаков пояснил, что система учета капитальных вложений и строительных расходов остается сложной для участников рынка, что связано с рядом факторов. Это требует как дальнейшего совершенствования регулирования, так и упрощения отдельных процедур.
Как рассказал эксперт, в строительстве используется большое количество документов: договоры, чертежи, сметы, проекты. Это создает проблемы с поиском, хранением и согласованием. Часто требуется вести раздельный учет налога на добавленную стоимость, особенно если компания совмещает роли застройщика и подрядчика. К капитальным вложениям относятся не только затраты на новое строительство, но и на реконструкцию, модернизацию, а также на нематериальные активы и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, пишет RuNews24.ru. При этом необходимо учитывать оценочные обязательства, например, на демонтаж и восстановление окружающей среды. Для долгосрочных договоров признание выручки производится по мере готовности объекта или после полного завершения работ, что требует точного распределения затрат между периодами.
Таким образом, подчёркивает эксперт, система учета в строительной отрасли требует комплексного подхода: с одной стороны — дальнейшего развития нормативной базы для устранения противоречий, с другой — упрощения процедур и активного внедрения цифровых технологий для повышения эффективности учета.