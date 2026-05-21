Стало известно, в каких случаях человека могут признать утратившим право пользования жильем

Российское законодательство дает собственникам жилья право через суд снять с регистрационного учета прописанных жильцов – для этого нужно подать в суд иск о признании их утратившими право пользования жилым помещением.

Процедура заметно упрощается, если ответчик – хоть он и зарегистрирован в квартире – там не появляется, например, постоянно проживает по другому адресу, но регистрироваться там не спешит. В таких случаях суды признают человека бывшим членом семьи собственника: истцу достаточно подтвердить, что он добровольно переехал в другое место, постоянно там проживает и перестал вести совместное хозяйство с собственником квартиры.

Однако принудительное снятие с регистрационного учета возможно и в иных ситуациях – даже если у жильца есть особые права в отношении жилья.

К примеру, человек, который отказался участвовать в приватизации и в силу этого получил право постоянно пользоваться жильем, может утратить его. Такое возможно, если жилец добровольно покинул квартиру, долго в ней не появлялся и не пытался вселиться обратно, а собственник подал к нему иск о признании его утратившим право пользования. Данный подход подтверждается судебной практикой – определением Шестого Кассационного суда общей юрисдикции № 8Г‑3101/2025.

Еще один случай – когда зарегистрированный жилец уезжает на длительное время в другой город по работе (на основании трудового договора), не пытается вернуться в квартиру и не вносит платежи за жилищно‑коммунальные услуги. В подобной ситуации суд также может лишить его права пользования жильем, если собственник попросит об этом, пишет Cher-Poisk. Это следует из определения Третьего Кассационного суда общей юрисдикции № 8Г‑26610/2024.