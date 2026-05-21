 
Недвижимость

Проверить сведения о своем имуществе налогоплательщики Псковской области могут в Личном кабинете на сайте ФНС

УФНС России по Псковской области рекомендует проверить актуальность информации по принадлежащим гражданину объектам недвижимости, земельным участкам и транспортным средствам через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Особую актуальность сервис (позволяющий дистанционно вести диалог с налоговыми органами) приобретает накануне проведения мероприятий по массовому формированию налоговых расчетов за 2025 год.

В случае обнаружения несоответствий – например, ошибок в характеристиках имущества, наличия данных о не принадлежащих объектах или отсутствия сведений о собственности – необходимо уведомить налоговый орган.

Сделать это можно непосредственно в Личном кабинете в разделе «Имущество», воспользовавшись функциями «Сообщить об ошибке» или «Объект мне не принадлежит», либо через раздел «Обращения», выбрав соответствующую форму подачи запроса.

Для граждан, которые еще не воспользовались возможностями сервиса Личный кабинет налогоплательщика, в нем можно авторизоваться следующими способами:

  • Через логин и пароль из регистрационной карты, которую можно получить в любом налоговом органе на территории Российской Федерации, независимо от места постановки на учет;
  • С использованием квалифицированной электронной подписи, обеспечивающей надежную идентификацию пользователя;
  • Посредством подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
  • Через МФЦ.

Специалисты налоговых органов Псковской области отмечают, что Личный кабинет является самым популярным и удобным способом взаимодействия с налоговой службой. На сегодняшний день порядка 260 тысяч жителей региона выбрали общение с УФНС в электронном виде.

